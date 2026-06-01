Republicanos: No hay magia, pero si hacemos las cosas bien, los resultados se verán de poco
El diputado y jefe de bancada, Benjamín Moreno, dijo a Cooperativa que el Gobierno ha sido responsable frente a las altas expectativas que generó.
Espera que la Cuenta Pública se centre en seguridad y que el Presidente Kast profundice en la iniciativa sobre Rol Único de Vándalos.
Moreno aseguró que "hay piso" para la acusación constitucional contra Nicolás Grau, y descartó que perjudique a la megarreforma, ya que ahí, de antemano, "el PC y el FA no están dispuestos a revisar una letra".