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Tópicos: País | Política | Cuenta Pública

Republicanos: No hay magia, pero si hacemos las cosas bien, los resultados se verán de poco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El diputado y jefe de bancada, Benjamín Moreno, dijo a Cooperativa que el Gobierno ha sido responsable frente a las altas expectativas que generó.

Espera que la Cuenta Pública se centre en seguridad y que el Presidente Kast profundice en la iniciativa sobre Rol Único de Vándalos.

Republicanos: No hay magia, pero si hacemos las cosas bien, los resultados se verán de poco
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Moreno aseguró que "hay piso" para la acusación constitucional contra Nicolás Grau, y descartó que perjudique a la megarreforma, ya que ahí, de antemano, "el PC y el FA no están dispuestos a revisar una letra".

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El diputado y jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, afirmó en Cooperativa que el Gobierno "siempre ha sido súper responsable" en decir que los resultados en materia de economía y seguridad "se van a ir notando poco a poco, porque la magia no existe".

"Entiendo que se hayan generado expectativas (...), pero yo sí voy a ser responsable: aquí no hay magia ni una especie de, por ejemplo, como se solía decir: 'no, la Constitución es el inicio y el fin de todos los males'. No, señor. Acá las cosas requieren trabajo, proyección y seriedad, y que tú vayas recuperando cosas que se han hecho mal en varios años y que Chile hizo bien durante muchos años", defendió el parlamentario oficialista.

Respecto a la primera Cuenta Pública que el Presidente Kast hará esta jornada en el Congreso, Moreno calificó como "indispensable" que se conozcan "algunos anuncios en materia de seguridad", sobre todo "el Rol Único de Vándalos", tema que "están trabajando hace algún tiempo"; y que "se dé a conocer y se pueda transmitir de manera clara el estado en que se recibe la nación".

Más información en instantes...

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