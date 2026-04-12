Álvaro Ortiz se impuso en la elección interna y será el próximo presidente de la DC

El diputado Álvaro Ortiz será el próximo presidente de la Democracia Cristiana (DC) para el período 2026-2028, tras obtener una ventaja contundente en las elecciones internas celebradas este domingo.

Según el reporte ofrecido por el timonel subrogante del partido, Óscar Ramírez, con el 63% de las actas escrutadas, la Lista 2, encabezada por el exalcalde de Concepción (2012-2024), lidera los resultados con 3.785 votos, lo que representa un 64,41% del total.

En segundo lugar se ubica la Lista 4, liderada por el diputado Jorge Díaz, con un 31,48% (1.850 votos).

En tanto, las listas 1 y 3 obtuvieron votaciones de 1,89% (111 votos) y 2,21% (130), respectivamente.

Ramírez enfatizó que "estos resultados son preliminares, porque a quien le corresponde entregar los resultados oficiales es al Tribunal Supremo, quien debe calificar después la elección recibiendo todas las actas".

Hasta el momento del informe, se contabilizaban 5.876 votos, lo que representa una participación cercana al 25% del padrón electoral de la DC.

Continuidad y directiva

La victoria de Álvaro Ortiz es interpretada como una señal de continuidad de la actual conducción del partido.

Su lista representa al sector de la DC más afín a la centroizquierda, el mismo bloque que respaldó la candidatura presidencial de Jeannette Jara (Partido Comunista) en 2025 y de la senadora falangista Yasna Provoste en 2021.

Acompañarán a Ortiz en la nueva mesa directiva: Alejandra Krauss, quien se mantiene como secretaria nacional, y Myriam Verdugo, como primera vicepresidenta.

"Oposición clara al Gobierno de ultraderecha"

Luego de conocerse el resultado preliminar de la elección interna, Krauss adelantó que la DC asumirá un rol de "oposición clara al Gobierno de la ultraderecha encabezado por el Presidente José Antonio Kast", y subrayó que "siempre el bien común del país y de las personas va a ser lo determinante para que nosotros adoptemos nuestras decisiones".

"La ciudadanía tiene que tener claro que la Democracia Cristiana siempre va a estar de su lado", enfatizó la dirigente.

Se espera que el diputado Ortiz viaje mañana, lunes, desde Concepción a Santiago para entregar sus primeras declaraciones oficiales como timonel electo de la Falange.