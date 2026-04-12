La DC vive hoy elecciones internas para definir su timonel y rumbo político

A las 09:00 horas de esta jornada, la Democracia Cristiana (DC) comenzó su proceso eleccionario interno que buscará definir los integrantes de su nueva directiva, lo que genera expectación por la elección del próximo presidente del partido y, por consiguiente, su rumbo político.

El proceso es clave en un contexto en que la tienda debate si recuperar el histórico bastión del centro político o mantenerse alineado con la centroizquierda, lo que definirá su marco de acción frente al Gobierno de José Antonio Kast.

Son cuatro los candidatos a la presidencia de la DC: Álvaro Ortiz, diputado por Concepción; Jorge Díaz, diputado por Arica; Humberto Salas, exconcejal de Maipú; y Ana María Luksic, excandidata a la convención constituyente. El ganador o la ganadora encabezará la directiva durante el período 2026-2028.

La jornada se desarrolla a nivel nacional con 248 locales de votación repartidos en 336 comunas del país, y a las 11:00 horas "ya estaba casi la totalidad de los centros constituidos", dijo el presidente subrogante de la DC, Óscar Ramírez.

"Esperamos una participación importante de militantes, ya que son más de 24 mil las personas que podrían participar en este proceso de elección" hasta las 18:00 horas, agregó.

Ortiz vs Díaz, la principal pugna

La disputa principal se concentra entre los diputados Álvaro Ortiz y Jorge Díaz, que representan dos visiones distintas sobre la proyección de la DC.

La lista de Ortiz sostiene vínculos con la centroizquierda y es vista como una continuidad de la directiva en curso, con la actual secretaria nacional Alejandra Krauss postulando al mismo puesto. Son también quienes apoyaron la candidatura presidencial de la senadora Yasna Provoste en las elecciones de 2021.

"Esperamos que sea una jornada muy tranquila, donde con mucha alegría y mística lleguen las personas a cada uno de los locales (distribuidos) de Arica a Punta Arenas", dijo el diputado penquista.

"Creo que demostramos una vez más que estamos vivos como partido. En nuestro recorrido por prácticamente todo Chile, llegamos a las comunas más pequeñitas, otras más grandes, y siempre con la militancia de la Democracia Cristiana vigente y totalmente disponible para participar en este proceso electoral", agregó Ortiz.

En tanto, la lista de Díaz apuesta por recuperar el centro político y fortalecer la identidad propia de la DC. El exvicepresidente de la colectividad Rodrigo Albornoz el postulante para la secretaría nacional.

"Toda la Democracia Cristiana, desde Arica a Punta Arenas, sale a las calles porque es la jornada donde se elige la directiva nacional de nuestro partido. Estamos aquí en la extrema región de Arica y Parinacota en nuestro local de votación junto a varios camaradas que se han apostado para entregar a la DC un proyecto futuro de país", expresó.

"Entendemos lo importante de esta elección porque sabemos y queremos que la DC vuelva a casa. Hoy es un día histórico para el partido, porque nuevamente vamos a volver a ser el centro político reformista que Chile necesita", dijo el parlamentario ariqueño.

El vencedor debe obtener el 50% más uno de los votos. De no lograrlo, el partido celebrará una segunda vuelta el 26 de abril.