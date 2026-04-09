DC enfrenta este domingo elección clave que definirá su rumbo político

La Democracia Cristiana (DC) realizará este domingo una elección interna clave para definir su nueva directiva, en un proceso que también marcará el rumbo político de la colectividad en el actual escenario.

La votación enfrenta a cuatro listas, aunque la principal disputa se concentra entre los diputados Álvaro Ortiz y Jorge Díaz, quienes representan visiones distintas sobre la proyección del partido.

La lista de Ortiz es identificada como cercana a la actual conducción y con vínculos con la centroizquierda. El parlamentario planteó que su propuesta apunta a un liderazgo que "une, que dialoga, que tiene claro cuál es la historia de nuestro partido y cuál es el camino que queremos hacia adelante. Estimamos que quienes vamos en eesta lista tenemos historia partidaria más que comprobada, la experiencia de liderar y conducir".

En tanto, la candidatura de Díaz apuesta por recuperar el centro político con un enfoque territorial y de diálogo, destacando la necesidad de fortalecer la identidad propia de la DC en el actual contexto.

"Respecto de los otros partidos de centroizquierda bosotros vamos a mantener siempre una muy buena relación, entendiendo que cada uno tiene su propia identidad. Somos un partido que fue oposición al anterior Gobierno y también del actual. Hoy tenemos que empezar a pensar en un partido de centro, un centro reformista que es lo que la DC tanto aspira a volver a tener", afirmó el legislador.

La elección se desarrolla en medio de un nuevo ciclo político, con un gobierno de derecha y una DC que ha buscado posicionarse como una oposición constructiva, manteniendo espacios de diálogo en el Congreso.

Además de Ortiz y Díaz, compiten las listas encabezadas por Humberto Salas y Ana María Luksic. En caso de que ninguna obtenga mayoría este domingo, se contempla una segunda vuelta para fines de abril.