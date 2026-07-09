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Tópicos: País | Política | Democracia Cristiana

DC pidió al Gobierno "mayor compromiso" con las desapariciones de concejala y de María Ercira

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La directiva del partido -junto a familiares de ambas mujeres- se reunió con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para expresar sus inquietudes.

"No puede ser que, en plena democracia, personas se esfumen y nada se sepa de ellas", reprochó el timonel de la tienda, Álvaro Ortiz.

DC pidió al Gobierno
 Democracia Cristiana

La DC reiteró que continuará acompañando a los familiares afectados y que impulsará todas las acciones institucionales y jurídicas que contribuyan al esclarecimiento de ambos casos, sucedidos en la Región de Valparaíso.

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La directiva de la Democracia Cristiana (DC) sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para exigir "un compromiso aún mayor del Estado" con las desapariciones de la concejala de la tienda María Ignacia González y la adulta mayor María Ercira.

En la cita estuvieron presentes la directiva nacional del partido -encabezada por su timonel y diputado, Álvaro Ortiz, y su secretaria nacional, Alejandra Krauss- y familiares de las desaparecidas, así como también el abogado que representa al colectivo en el caso de María Ercira, Guillermo Pickering.

"Hemos venido a solicitar al ministro, dentro de sus competencias, un compromiso aún mayor del Estado de Chile en estos casos", dijo Ortiz, que también valoró la disposición del secretario de Estado para recibir a las familias y escuchar sus inquietudes.

"Creemos que no puede ser que en nuestro país desaparezcan personas sin saber qué es lo que ha ocurrido. No puede ser que, en plena democracia, personas que dedican su vida al servicio público desaparezcan y nada se sepa de ellas", reprochó.

"Para nosotros, como Democracia Cristiana, (ambos) son casos emblemáticos. Hemos acompañado a las familias desde hace tiempo, entregándoles apoyo y asesoría jurídica, porque este es un compromiso permanente de nuestro partido", señaló el timonel.

La tienda reiteró que continuará acompañando a los familiares afectados y que impulsará todas las acciones institucionales y jurídicas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, a la vez que reafirmó que el Estado debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar verdad, justicia y el derecho de los allegados a conocer el destino de sus seres queridos.

María Ercira desapareció el 12 de mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas, ubicado en la comuna de Limache (Región de Valparaíso). Ese día, durante un almuerzo familiar para celebrar el Día de la Madre, la adulta mayor comunicó que iría al baño. Posteriormente, se le perdió el rastro.

María Ignacia González, en tanto, se desempeñaba como concejala DC de Villa Alegre (Región del Maule) al momento de su desaparición el 15 de junio de 2025. Se había reunido con amigos en una casa en el pasaje El Naranjal y, de acuerdo al registro de cámaras de la comuna, su vehículo salió de allí cerca de las 02:00 de la madrugada. No se supo nada más de ella desde entonces.

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