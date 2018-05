Ex presidentes DC piden unidad de cara a las elecciones internas

Con un llamado a la unidad de cara a las elecciones internas de este domingo culminó la cumbre que realizaron esta mañana los ex presidentes de la Democracia Cristiana que estuvo encabezada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Andrés Zaldívar.

El encuentro se prolongó por cerca de 50 minutos y tras él, el ex Presidente Frei convocó a apoyar a la futura directiva y a terminar los cuestionamientos de quienes no están representados en esta elección donde compiten el ex diputado Fuad Chahín y el militante Humberto Burotto.

Tras el encuentro se emitió una declaración pública en la que se consigna que "nuestro partido tiene la histórica obligación de emerger una vez más como respuesta a la demanda de Chile y los chilenos, especialmente de aquellos que aún tienen, con justificada razón, hambre y sed de justicia".