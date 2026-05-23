Megarreforma: Ministro Quiroz exige "madurez" a la DC y desata indignación en la falange

La Democracia Cristiana (DC) y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se han enfrascado en una polémica luego que la autoridad pidiera a la tienda "madurar" y "hacer una reflexión bien profunda", a raíz de su negativa a aprobar la idea de legislar la megarreforma.

La controversia inició con una entrevista que el jefe de la billetera fiscal concedió a Ex-Ante, que le consultó por qué -pese a las negociaciones parlamentarias- no pudo sellar un pacto con dicha colectividad, a diferencia del PDG.

"Creo que la DC tiene que madurar (ante) la nueva situación política. Tiene que hacer una reflexión bien profunda. El PDG tiene una gracia: está, en algún sentido, muy a tono con los tiempos. Es un partido práctico, representa a la clase media y entiende ciertas cosas básicas: que si tú pones muchos impuestos no va a haber inversión; si no hay inversión, no hay empleo; y si no hay empleo, a la clase media le va mal", respondió Quiroz.

"Por algún motivo, en la centroizquierda ha quedado un resabio de no entender eso, que me cuesta entender. Y en ese resabio se enredan. Ese fue el ripio que existió para no poder llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana", afirmó.

"No pierdo la esperanza ni la confianza de que vamos a contar más con ellos en otras iniciativas, pero tienen que reflexionar que haber tomado una posición más distante y más exigente los termina haciendo votar con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Tienen que pensar si esa es una estrategia sensata para ellos a mediano plazo. Yo creo que no lo es, pero no está en mí recomendarle a otro cuál es su mejor estrategia", indicó el titular de Hacienda.

DC pide "respeto": "El país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones"

Desde la DC, las respuestas no se hicieron esperar. Su timonel, Álvaro Ortiz, reaccionó en X: "La labor del ministro Quiroz no es opinar sobre los partidos políticos".

"Él debe buscar acuerdos para sacar adelante una economía que crecerá 1,6% este año y no dedicarse a pirquinear votos. Más respeto, ministro", aseveró.

En la misma línea, la senadora Yasna Provoste posteó: "El ministro le pide a la DC madurar y a la gente aguantar. Le recuerdo que nuestro partido, en 69 años, ha demostrado con creces su compromiso con Chile y su gente".

"Ministro: las convicciones no se negocian. El país avanza con diálogo, no imposiciones ni descalificaciones", agregó.

Su par y compañero de partido Iván Flores expresó, en tanto, que "no le preocupan los mensajes ni la soberbia" de Quiroz, sino lo que el Gobierno "le está haciendo a la gente" con los recortes presupuestarios en salud.

"Me preocupa que Quiroz esté toreando a Chile. Yo no sé cuánto el país va a aguantar con esa soberbia, esa falta de conocimiento, esa falta de empatía y esa falta de interés en saber lo que la gente le está pasando y le va a pasar", reprochó.

Por último, la comunidad de la DC en la Región Metropolitana expresó que "siempre defenderá a las clases medias y familias vulnerables que hoy sufren los recortes del gasto en salud, educación, etcétera".

"No somos PDG, que aceptamos rebaja del IVA en pañales. ¡Tenemos historia!", remató.