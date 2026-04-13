"No somos continuidad de nada": Las definiciones y "líneas rojas" del presidente electo de la DC

Álvaro Ortiz, diputado y exalcalde de Concepción, se impuso este fin de semana en las elecciones internas de la Democracia Cristiana y este lunes, en conversación con El Diario de Cooperativa, explicó las definiciones políticas que encabezará.

Su lista representa al sector de la DC más afín a la centroizquierda, el mismo bloque que respaldó la candidatura presidencial de Jeannette Jara (Partido Comunista) en 2025 y de la senadora falangista Yasna Provoste en 2021.

Así, este lunes respondió a las críticas que tildaban a su lista como una prolongación del Gobierno del expresidente Gabriel Boric, afirmando que su liderazgo busca romper con las lógicas internas de facciones.

"No somos continuidad de nada. Queremos, tenemos y debemos reconstruir un partido mirando hacia el futuro, donde la lógica de las trincheras y de los lotes no puede seguir", afirmó el timonel electo.

Consultado sobre la ubicación política de la falange frente a la administración del Presidente José Antonio Kast, Ortiz aclaró que, si bien no son parte de la actual coalición de gobierno, la postura oficial emanará de las bases.

"Tengo claro que no somos parte de este gobierno. Eso lo tenemos súper claro (...) Somos un partido que no apoyó el gobierno del Presidente Kast, pero teniendo súper claro que nuestro deber es apoyar y respaldar las buenas ideas e iniciativas", explicó.

Líneas rojas

Pese a su disposición al diálogo, Ortiz manifestó sus primeras "líneas rojas" frente a los proyectos del Ejecutivo, criticando específicamente la Ley Miscelánea y la reducción del impuesto corporativo.

Sobre este último, el presidente electo de la DC remarcó que "no somos partidarios y lo hemos expresado ya en reiteradas ocasiones, que se baje el impuesto corporativo de un 27 a un 23% cuando eso va a beneficiar a no más del 5% de la población".

Asimismo, calificó de "insuficientes" las medidas paliativas ante el alza en el precio de los combustibles. "Creo que lo que se hizo con el alza de los combustibles no fue lo adecuado ni en forma ni en fondo", señaló.

Respecto al primer mes del Gobierno de José Antonio Kast, Ortiz planteó que "estamos frente a un gobierno que le ha costado instalarse, que duda cabe, donde todavía no es capaz de terminar el relato de una campaña electoral y empezar a gobernar".

Finalmente, en materia de seguridad escolar, el nuevo líder de la DC se mostró abierto a medidas de control en establecimientos educacionales tras los recientes hechos de violencia: "Sí a todas las medidas que no atenten contra la dignidad de las personas", concluyó.