Demócratas confirma disolución tras notificación del Servel

El Partido Demócratas (PD) confirmó este jueves su disolución, tras ser notificado por el Servicio Electoral (Servel), en virtud de la Ley de Partidos Políticos, luego de no cumplir con el umbral mínimo de votación exigido por la normativa.

La directiva nacional de la colectividad, integrada, entre otros, por Ximena Rincón, Carlos Maldonado y Marcelo Urrutia, difundió una carta en la que agradecieron a la militancia y reconocieron la disolución: "Solo podemos sentir un especial orgullo por el esfuerzo y compromiso de todos, que permitió inscribir el partido a nivel nacional (...) y marcar presencia permanente en el debate público y el trabajo legislativo".

Asimismo, añadieron: "Seguiremos sirviendo lealmente esos ideales y ejerciendo activamente esa voluntad, para ayudar al desarrollo de nuestro país, y a la libertad y el bienestar de su gente".

La Ley de Partidos Políticos establece que una colectividad pierde su existencia legal cuando no logra un respaldo mínimo de al menos el 5% de los votos a nivel nacional en la elección de diputados, o no elige un mínimo de cuatro parlamentarios en dos regiones distintas.

De no cumplirse este requisito, se faculta al Servel para declarar la disolución de la colectividad.

Pese al término legal del partido, la carta remarca: "Esto no es un adiós. La forma puede cambiar, pero el fondo sigue plenamente vigente, pues en la defensa del interés público, el camino siempre recién comienza", concluyeron.