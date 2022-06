Tras coronarse como el liderazgo político mejor evaluado en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), dato que coincide con el de la encuesta Cadem, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), descartó que -de momento- esté considerando este escenario de alta popularidad para asumir una eventual nueva aventura presidencial, como ya hizo en 2013, cuando perdió en segunda vuelta frente a Michelle Bachelet, y el año pasado, en que bajó su opción luego de que el consejo general gremialista proclamara a Joaquín Lavín como su abanderado. "Mañana recién se cumplen tres meses de este Gobierno, no llevamos nada. Me choca hablar de cualquier candidatura. Estamos recién empezando un Gobierno y no es el momento de hablar de ninguna candidatura... Dios dirá, falta demasiado tiempo", afirmó la jefa comunal, que agradeció los distintos mensajes con felicitaciones que ha recibido tras el sondeo, donde superó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con un 34%, y al Presidente Gabriel Boric, con un 32%.

LEER ARTICULO COMPLETO