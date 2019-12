Diputada Leuquén reveló que sufre enfermedad mental y denunció escaso presupuesto

El miércoles 20 de noviembre, se presentó una querella por el delito de injurias contra la diputada de RN, Aracely Leuquén, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Todo luego de que la parlamentaria protagonizara una pelea en un bar de Las Condes.

A casi un mes de los hechos, la parlamentaria rompió el silencio y contó su versión de los hechos, luego de que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, revelara con lujo de detalles la trifulca protagonizada por Leuquén.

"Tuvimos muchos malos entendidos que se van a aclarar en la justicia. Pedí disculpas públcias y sé que hubo formas que no corresponden y las rechazo. Prefiero que sigan en el proceso judicial", dijo Leuquén, en entrevista con "Mucho Gusto" de Mega.

Sobre el video, Leuquén dijo "siento arrepentimiento, me gustaría volver el tiempo atrás y es imposible. No me reconozco en el comportamiento, pero sí entiendo lo que puede significar la fusión de alcohol y medicamentos".

"Mi señor padre se suicidó hace un par de años", contó Leuquén, quien rechazó que tenga problemas con el alcohol, pero que tras el episodio del bar se le diagnosticó una enfermedad mental.

"Así como en algún minuto sufrí de depresión, hoy día se me ha develado un trastorno de bipolaridad, que también lo quiero contar, porque es un diagnóstico tratable", contó la diputada RN por el distrito 27.

"Yo puedo acceder a un buen tratamiento, pero el 35% de los chilenos que lo sufre o cualquier patología de salud mental simplemente no puede porque la inversión es de 100 mil pesos en cada paciente. Con eso no se pueden compra ni siquiera los medicamentos", remató Leuquén.

