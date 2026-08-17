Steinert no asistió a comisión investigadora citada a horas del plazo fatal para presentar una AC

Trinidad Steinert se excusó de asistir a una sesión de la comisión investigadora de la Cámara Baja conformada para revisar sus actuaciones como ministra de Seguridad Pública, que estaba programada para las 19:30 horas de este lunes.

El objetivo de la instancia parlamentaria es indagar, específicamente, las decisiones adoptadas durante los 69 días de gestión de la exsecretaria de Estado, con foco en el su solicitud de antecedentes reservados a la Policía de Investigaciones (PDI), que la Contraloría General de la República (CGR) consideró excedido de sus atribuciones legales.

La no comparecencia de la exministra aceleró los plazos políticos y legales de la oposición, considerando que el martes a las 23:59 horas vence el plazo de tres meses desde su salida del gabinete para interponer una acusación constitucional (AC) en su contra.

Trinidad Steinert dejó su cargo de ministra el 19 de mayo tras apenas 69 días en funciones, en medio de cuestionamientos políticos y un temprano ajuste de gabinete. (Foto: ATON)

"La vamos a volver a citar y enviaremos un cuestionario al Presidente"

La comisión investigadora está compuesta por 13 parlamentarios y es presidida por el socialista Raúl Leiva, que tras recibir la excusa formal de Steinert, resolvió suspender la sesión.

"Ella señala en una comunicación oficial que, por el día de hoy, se excusa de asistir. Entendemos, de buena fe, que tiene disposición a comparecer en otra oportunidad y, por consiguiente, la vamos a volver a citar", dijo Leiva.

"Vamos a insistir y seguir adelante con esta comisión especial investigadora. De hecho, una de las primeras medidas que vamos a solicitar es un cuestionario de preguntas al señor Presidente de la República para que dé cuenta, responda de cada uno de estos actos de la exministra Steinert que, conforme a un dictamen de la Contraloría General de la República, excedió sus atribuciones como ministra de Estado y eso es gravísimo", enfatizó Leiva.

Otros diputados integrantes de la comisión iniciaron coordinaciones para definir la viabilidad jurídica y política de una acusación.

"Sabemos que estamos contra el tiempo", dijo el diputado Patricio Pinilla (Democracia Cristiana), quien había advertido previamente que una inasistencia "sería un agravante bastante importante y podría inclinar la balanza (a favor de presentar el libelo)".

"La acusación la tenemos muy cerca de una redacción, porque es una infracción a la ley constatada por la Contraloría General de la República", afirmó Pinilla, aclarando, sin embargo, que "el hecho de presentarla o no (la AC), la oportunidad y la viabilidad jurídica dependen también de las conversaciones que tengamos con el resto de los diputados".

El diputado Bernardo Salinas (independiente-Partido Comunista) señaló que "la acusación constitucional claro que es viable. Incluso (lo es) una acusación a través del Ministerio Público".

"Todas las alternativas están arriba de la mesa. Lo importante: en la tarde nos vamos a reunir y vamos a determinar cuáles son las próximas acciones a seguir", sostuvo el parlamentario.

Gobierno: Acusar a Steinert sería "un exceso"

Por su parte, desde el Gobierno, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, desestimó la oportunidad y pertiencia de promover un juicio político en paralelo al trabajo indagatorio de la corporación.

En opinión del jefe de gabinete y exsenador, "existiendo una comisión investigadora —en lo personal y habiendo participado muchos años en el Congreso—, el tema de la acusación constitucional me parecería un exceso mientras está abierta esta instancia de investigación".