Papelón UDI: Tricel ratificó victoria "fotográfica" del PDG en el Distrito 17

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) desestimó una impugnación planteada por la UDI y ratificó este viernes a Guillermo Valdés, del Partido de la Gente (PDG), como el diputado electo en el Distrito 17.

La resolución confirmó el conteo original con 12.500 votos a favor de Valdés, superando a actual parlamentario UDI Felipe Donoso por 88 sufragios.

Este resultado representa un duro revés para el partido gremialista, especialmente considerando que proclamaron a Donoso -a través de sus redes sociales- como ganador de la elección, una acción que generó molestia en el PDG.

La confirmación de la derrota del militante UDI tiene implicancias en el escenario político del sector, ya que, de haber ganado, el futuro oficialismo quedaba a un voto de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El diputado Felipe Donoso y su equipo legal se retiraron del Tricel sin emitir declaraciones tras la ratificación del triunfo de su oponente, evidenciando el revés para la UDI. (FOTO: ATON)

Reacciones y expectativas tras el fallo del Tricel

Aunque calificó como "inaceptable" la proclamación de la UDI a Donoso, el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, evitó entrar en polémicas directas con el partido encabezado por Guillermo Ramírez.

"No me voy a referir a otro partido político ni al candidato electo por respeto, pero en absoluto lo compartimos. No nos vamos a pronunciar por respeto a los partidos políticos y también al candidato, pero creo que aquí ha quedado de manifiesto que las cosas siguen un procedimiento y hay que terminarlos, hay que respetar la justicia, no solo cuando conviene", puntualizó.

Rodrigo Vattuone, presidente del PDG, calificó la situación como "inaceptable" e hizo un llamado a respetar los procedimientos y la justicia electoral de forma íntegra. (FOTO: ATON)

Por su parte, el diputado Felipe Donoso, acompañado por su abogado Pablo Toloza, se retiraron del Tricel sin entregar declaraciones, lo que contrasta con la euforia previa del partido.