Boric: El FA no se quedará de brazos cruzados si no logramos las firmas, pero no estamos en ese escenario

El precandidato presidencial de algunos partidos del Frente Amplio (FA), Gabriel Boric, aseguró este domingo que está convencido de llegar a las firmas necesarias -cerca de 25 mil- para poder inscribir su candidatura de cara a las primarias de la centroizquierda, aunque advirtió que el FA "no se quedará con los brazos cruzados" si eso no sucede.

"Evidentemente, si no llegamos los partidos del Frente Amplio van a tener que decidir qué hacer, no se van a quedar de brazos cruzados. Se tendrá que decidir si otra orgánica puede levantar otra candidatura, pero no estamos en ese escenario", aseguró el diputado al diario La Tercera, a solo 10 días de terminar el plazo para inscribirse.

Pese a esta dificultad, el precandidato afirmó que no se planeta -aún- ir con el FA directamente a primera vuelta, dado que su objetivo es "juntar las firmas para la primarias" y participar de esta etapa.

"Se van a sorprender cuando lleguemos con las cajas de firmas del Servel y logremos eso que hoy día muchos están dando por imposible. No me estoy poniendo en la perspectiva de llegar a una primera vuelta. He insistido mucho en que tiene que haber primarias", detalló al matutino.

Boric admitió que el proceso ha sido difícil, pero valoró que "afortunadamente los últimos días hemos ido en una curva ascendente" en la recolección de firmas, situación que refuerza sus ideas y le permite "pelear hasta el final, porque es posible inscribirnos a la primaria".

El diputado puntualizó que la lentitud en poder inscribir su candidatura se debe principalmente a la pandemia, que ha frenado por las cuarentenas y medidas sanitarias la recolección de firmas en terrero. Además, lamentó que el Servel "nos habilitó la posibilidad de inscribirnos vía clave única recién hace 10 días" e indicó que inscribirse en un partido -algo necesario para firmar- "es un acto de compromiso mucho mayor que no todos están dispuestos a asumir".