Boric habló de "el próximo Gobierno, de Jeannette Jara", y la derecha acusó intervencionismo

La bancada de Renovación Nacional (RN) criticó nuevamente una intervención del Presidente Gabriel Boric en favor de la campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), acusándolo de intervencionismo electoral.

Los diputados RN Miguel Mellado y Carla Morales cuestionaron una frase del Mandatario durante la celebración del primer aniversario del Frente Amplio: "Yo espero que el próximo Gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro", expresó el jefe de Estado el sábado.

"El Presidente Boric aún no aprende a habitar el cargo. Sigue actuando como dirigente estudiantil y jefe de campaña de Jeannette Jara", alegó Mellado.

El jefe de bancada de RN dijo que, en menos de un mes, "el Presidente vuelve a incurrir en la misma falta, y esto lo hace ignorando sus deberes de probidad y el respeto institucional que debe tener".

Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez respondió a las críticas: "Creo que pedirle que no hable de política a un Presidente, que hace política todos los días, es un oportunismo electoral por parte de la derecha", puntualizó.

"Todavía no comienza la campaña legalmente, por tanto, la prescindencia que se espera de todos los servicios públicos, y de parte del jefe de Estado, es cuando se inicie la campaña legal", aseguró el legislador.

Landerretche confirma que no apoyará a Jara en noviembre

El economista Óscar Landerretche, exasesor del equipo de campaña de la otrora candidata presidencial Carolina Tohá (PPD), confirmó que no apoyará a Jeannette Jara (PC) en las elecciones del 16 noviembre al revelar que votará nulo.

Al ser consultado, en entrevista con La Tercera, sobre un eventual apoyo a la candidata del oficialismo, el académico fue enfático en señalar: "Para mí no es posible hacer eso. Para cualquier persona que me conozca, que conozca mis opiniones, que haya leído mis libros, sabe que no es posible hacer eso", aclaró.

El militante socialista manifestó "diferencias de fondo" con el Partido Comunista "respecto de la visión de la democracia y de la economía".

En ese sentido, especificó cuál será su sufragio en los comicios presidenciales: "Voy anular".