Al concurrir a votar en la comuna de Vitacura, el candidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, fue increpado por un transeúnte que lo acusó de "contestar de mala forma" a quienes -cuando él era ministro de Hacienda- abogaban por el retiro del 10 por ciento. El abanderado aseguró varias veces que, si bien se opuso a dichas iniciativas, lo hizo "nunca de mala forma". "Ahora se está tirando de Presidente... ¿con qué cara se presenta?", contraatacó el transeúnte, y el ex ministro le contestó: "Con la mía, y usted puede votar por el que quiera". Finalmente, cuando la persona le dijo que no votaría por él, el aspirante a La Moneda respondió: "No lo haga, ésa es la libertad de la democracia".

