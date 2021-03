Briones: "Lo que necesitamos para adelante es un reformismo muy de fondo"

El ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, aseguró que el país se encuentra en "un cambio de ciclo" y que se necesita "un reformismo muy de fondo" en el próximo Gobierno, con medidas que en verdad favorezcan a la población.

"Lo que necesitamos para adelante es un reformismo muy de fondo. Acá los que piensan que hay que hacer reformitas, más o menos, están equivocados, hay reformas de verdad en lo social y económico que tienen que llegar", detalló este domingo el ex secretario de Estado a El Mercurio.

"Estoy convencido de que Chile está en un cambio de ciclo, enfrenta un punto de inflexión donde de alguna manera la etapa política que vivimos luego de la transición se acabó y enfrenta un nuevo ciclo que tiene varios desafíos y varias amenazas", afirmó la carta presidencial de Evópoli, quien además acotó que "como definamos una hoja de ruta tendrá consecuencias fundamentales para los próximos 30 años".

Briones aseguró que "enfrentamos la amenaza del populismo" en la política, por lo que destacó la importancia de los próximos procesos electorales para el país. "Hoy no es un momento ni una elección cualquiera; si lo fuera, yo habría seguido como ministro de Hacienda, probablemente", indicó.

"Vengo a ofrecer una visión de futuro"

En tanto, sobre su mirada presidencial, el ex ministro afirmó que "acá hay que proponer algo distinto, es un nuevo ciclo político para los próximos 30 años".

"Vengo a ofrecer una visión de futuro, con una hoja de ruta creíble, con liderazgo, con convicción, con voluntad de llegar a acuerdos. Estoy dispuesto a escuchar y llegar a acuerdos con todos", aseguró a El Mercurio.

Además, señaló que "no ve practicable" tener un gobierno de unidad social como propone Joaquín Lavín (candidato presidencial UDI), sino que buscará un liderazgo parecido al del ex Presidente Patricio Aylwin, quien -señaló- "no tuvo unidad nacional, él lideró a la Concertación, pero fue capaz de definir el camino que viviríamos los próximo 20 años".

"Lo que hizo fue construir acuerdos y este nuevo ciclo político requiere construir acuerdos, mucha apertura de diálogo y yo honestamente quiero ser el Presidente de los acuerdos". afirmó Briones.