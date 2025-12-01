Comando de Jara: Decisión del PDG es cómoda para Franco Parisi

El fin de semana el Partido de la Gente, a través de una consulta online a sus militantes, decidió que para la segunda vuelta de la elección presidencial no apoyará a ninguno de los dos candidatos que siguen en carrera y que el 14 de diciembre optará por votar nulo o blanco al no sentirse satisfecho con las alternativas de Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Según los datos dados a conocer por el líder del PDG, Franco Parisi, quien obtuvo casi 20% de los votos el 16 de noviembre, el 78% de los miembros de su colectividad optaron por no apoyar a ninguno de los postulantes a la Moneda, el 20% se inclinó por respaldar al candidato del Partido Republicano y el 2% planteó que se debería apoyar a la carta del oficialismo.

Ante ello, Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad y miembro del comando de la exministra del Trabajo, afirmó en El Primer Café de Cooperativa que "el resultado era bastante predecible porque es el que le permite a Franco Parisi mantener un discurso. Es un resultado cómodo para él. La única acotación es que esta es una consulta a los militantes, que no necesariamente expresa al electorado total de Parisi y no creo que genere una diferencia importante".

Para el militante socialista, "hay un actor político nuevo que hace un intento de institucionalización".

Y también recordó que "la candidata Jeannette Jara ha asumido algunas de las propuestas de Parisi, como devolver el IVA a los medicamentos y el tope de sueldo de los funcionarios políticos, que son importantes para ese electorado de Parisi".

Dussaillant: Voto antipartidos

Este punto fue compartido por Patricio Dussaillant, director de Ideas Republicanas, centro de estudios que está detrás de la candidatura de Kast: "Soy un convencido de que los votos no son traspasables. Menos los votantes de Parisi, que es gente que votó ahora por Franco Parisi, pero en cuatro años más pueden votar por otro ya que el PDG se institucionaliza. Es un voto antipartidos".

Sobre las cifras recordó que en la consulta interna del PDG "tenían derecho a voto 38 mil militantes, pero por Franco Parisi votaron dos millones y medio. No creo que sea proyectable".

Y también planteó que será factor "el voto obligatorio: los nulos o blancos en primera vuelta se dan en un porcentaje mayor. Dejarlo nulo es raro que se haga cuando solo hay dos opciones" como ocurre en el balotaje.

Ruz: Votante infiel

Luis Ruz, presidente del Centro Democracia y Comunidad, ligado a la Democracia Cristiana, estuvo de acuerdo con Solari en que "lo que ha hecho el Partido de la Gente se explica esencialmente con lo que quiere Franco Parisi para cuatro años más. No tomar posición en esta segunda vuelta le sirve al candidato para cuatro años más para dejarlo en una posición de libertad".

"La pregunta es si los votantes del PDG le pertenecen al PDG como partido. Yo creo que no. Se ha visto que hay un porcentaje de votante chilenos que se ven desafectados de la política", agregó.

Y como ejemplo planteó que "fue lo de Marco Enríquez-Ominami en 2009, lo de Beatriz Sánchez en 2017 y hoy lo vemos encarnado en Franco Parisi. Es un votante que podría llamarse infiel, que no es parte de un sector político específico".

Ubilla: Genera expectativas

El exministro Rodrigo Ubilla (RN), director del área política de Libertad y Desarrollo, destacó que "es interesante resaltar cómo el candidato Franco Parisi y el Partido de la Gente han tenido la capacidad de estar en primera línea tras la primera vuelta".

Sin embargo, respecto de la consulta enfatizó que "no sabemos si votó mucha gente o no. Lo que sí hace es generar las expectativas".

Y aseguró que es un riesgo la decisión tomada porque "los votos nulos y blancos fueron un poco menos del 4% en primera vuelta. Vamos a poder ver en segunda vuelta si estos votos del PDG se ven reflejados. Si los nulos y blancos no llegan al 20% de Parisi no se verá una correlación".