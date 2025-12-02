Comandos debaten: ¿Migración en el norte se debe a anuncios de Kast?

La intensa actividad en las fronteras del norte del país, especialmente la que separa a la Región de Arica con Perú, ha generado preocupación al punto de que este lunes se estableció el trabajo conjunto entre las cancillerías de ambos países.

En las últimas semanas se ha generado un flujo importante en el paso Chacalluta, lo que llevó al gobierno peruano a reforzar la militarización de la frontera para evitar que migrantes ilegales provenientes de Chile ingresen a su territorio. Pero más allá del tema humanitario, esta situación también se ha convertido en un asunto de campaña a dos semanas de la segunda vuelta presidencial en la que se enfrentarán Jeannette Jara por parte del oficialismo y José Antonio Kast en representación de la oposición.

Este martes en El Primer Café de Cooperativa se evidenció este debate, luego de que Luis Pardo, diputado electo de Renovación Nacional, afirmara que "el anuncio de José Antonio Kast de que no habrá facilidades para los inmigrantes ilegales genera un éxodo. Y también la posibilidad de que caiga el régimen de Maduro que podría generar un flujo hacia Venezuela".

"Me llama la atención el desmarque de la candidata oficialista del Gobierno, que llame al Gobierno a resolver esta crisis. Respecto de la crisis en sí misma lo más importante de esto es que se establezcan las condiciones con Perú para asegurar el retorno de los migrantes que lo quieran hacer", añadió el futuro parlamentario.

"Hay que hacer más segura la frontera norte. Sería impresentable que personas que entraron ilegalmente no puedan ser expulsadas", sentenció Pardo.

Carmona: Traslados normales de fin de año

Discrepó de esta visión Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, en el que milita Jeannette Jara. Para el dirigente, "se toma este punto a propósito de la movilidad migratoria dentro de los códigos de traslados de fin de año normales, como lo dijo el alcalde de Arica, que ha vivido toda su vida en esa zona. Lo toma un vocero de Kast que trata de buscar en este tema un punto de activismo electoral".

El timonel del PC expuso que "se pone un tema que no solo está remitido al cono sur, sino algo más amplio que son las olas migratorias en distintos lugares del planeta. Para enfrentar un tema así Kast busca una solución que es o se van o los echamos, entonces se hace tabla rasa al respecto".

"Estamos haciendo de esto un punto de campaña electoral, tratando de poner esta situación que nadie quiere, que es sensible y contemporáneo en el mundo, con tratamientos poco considerados para los seres humanos. Se deben considerar políticas serias. Pero distinto es el tratamiento que se debe hacer de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado", sentenció Carmona.

Codina: Kast le hace la pega al Gobierno

El exalcalde de Puente Alto Germán Codina, miembro del comando de José Antonio Kast, afirmó que el candidato "le está haciendo la pega al Gobierno por anticipado. Sin mover a un solo carabinero generó que se levantara este Comité Binacional. Sin tener el poder legal ya está generando movimientos positivos para Chile en materia migratoria".

Y ante el argumento de Carmona respondió que "si fuera un movimiento normal, este Comité Ministerial se habría generado mucho tiempo atrás. Este éxodo se produce porque los migrantes están viendo que van a cambiar las condiciones y que Kast les va a exigir ingresar de manera legal".

Además expuso que "evidentemente estamos en una situación alarmante. Tanto los informes del INE como del Servicio Nacional de Migraciones muestran que se ha triplicado la cantidad de inmigrantes en los últimos años. Para la ciudadanía y los vecinos de esas regiones los tiene realmente angustiados".

Krauss: No a políticas inviables

"Estas materias tan relevantes, que siempre las hemos abordado como política de Estado, lo hemos ido achicando para hacerlos ver como tema de campaña", criticó Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana y vocera de la campaña de Jara.

"Kast querrá seguir instando respecto de políticas que son absolutamente inviables y las derechas lo querrán apoyar. Los migrantes irregulares causan un daño, pero ¿se merecen vivir con miedo? Eso no debiéramos admitirlo. Menos de quienes aspiran a ser presidentes. No podemos seguir con políticas inviables. No basta con que gente se quiera ir del país y lo hemos visto en la frontera", añadió la dirigenta.

"Hay que abordar esto en serio y con sentido de urgencia, pero debemos mantener relaciones de respeto con Perú y Bolivia, de buena vecindad. Cualquiera sea la forma, no vamos a dejar de limitar con Perú y Bolivia. Necesitamos acuerdos con los países limítrofes, eso es esencial, esto supone acuerdos", cerró Krauss.