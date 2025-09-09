Síguenos:
Tópicos: País | Política | Elecciones

Comisión aprobó multas por no votar propuestas por el Gobierno

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La iniciativa fijó sanciones entre 0,5 UTM y 1,5 UTM (entre 35 mil a 103 mil pesos).

Se exceptuará a personas enfermas, discapacitadas o que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación.

Comisión aprobó multas por no votar propuestas por el Gobierno
El Ejecutivo presentó, en la tarde de este martes, una nueva propuesta de multas para los ciudadanos chilenos que no voten en las próximas elecciones, en el marco del proyecto que se tramita en el Congreso.

En la indicación que se repuso en el Senado, se propuso el pago de entre 0,5 y 1,5 UTM (de 35.000 a 103.000 pesos) para los infractores, que será a beneficio municipal, lo que fue rápidamente aprobado en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, detalló que "las excepciones que se prevén son básicamente las personas enfermas, las que estén ausentes del país y las que estén a más de 200 kilómetros de distancia con la certificación en Carabineros de Chile, y aquellas personas que sean discapacitados".

El senador Jaime Quintana (PPD) pidió que el monto tenga un máximo inferior a 1 UTM, monto equivalente a 69 mil pesos, aludiendo a que es muy alto.

"Sigo creyendo que la propuesta del Ejecutivo es todavía alta para la proporcionalidad, que tiene que ver con una contravención a una disposición como esta. Esa banda creo que debería estar por debajo de 1 UTM", recalcó.

El senador Rodrigo Galilea (RN) buscó "dejar en claro la importancia del trámite en paralelo de la modificación de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, y lo que la Comisión de Constitución va a tramitar respecto de la modificación, en relación a los extranjeros".

"Quiero señalar también que el texto de la indicación presentada por el Ejecutivo corresponde estrictamente al acuerdo político que se logró en esta materia", añadió.

