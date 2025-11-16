En primera vuelta votó el 84% del padrón electoral

Una alta participación tuvo la elección presidencial de este domingo que terminó con los candidatos Jeannette Jara (oficialismo) y José Antonio Kast pasando a segunda vuelta que se realizará el próximo 14 de diciembre.

Según datos de Servel, con el 99,15 por ciento escrutado, la participación llegó al 84,56 por ciento, es decir, 13.346.128 personas ejercieron su voto que, por primera vez desde 2009, es obligatorio.

Ese año, cuando Sebastián Piñera y Eduardo Frei lograron el paso a la segunda vuelta, la participación alcanzó el 87,66 por ciento (6.977.544 personas), aunque entonces, la inscripción era voluntaria.

En 2021, cuando pasaron a segunda vuelta el actual Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, votó el 47,33 por ciento (7.114.318 personas), sin embargo, el voto era voluntario con inscripción automática.