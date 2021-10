Felipe Kast deplora proyecto que "salva" candidaturas: "Significa que no hay igualdad ante la ley"

El senador Felipe Kast (Evópoli) deploró el proyecto que busca "salvar" candidaturas parlamentarias o de consejeros regionales que fueron rechazadas por el Servicio Electoral -con resoluciones luego ratificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones-, por no cumplir un requisito administrativo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones y Escrutinios.

En detalle, la iniciativa, impulsada por los senadores PS Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza, los PPD Guido Girardi y Jaime Quintana y el DC Jorge Pizarro, otorga a las fallidas postulaciones cinco días de nuevo plazo, una vez la ley sea publicada, para subsanar el ingreso del documento con el que deben autorizar al Servel para que abra una cuenta bancaria a su nombre, en la cual recibirán los aportes de campaña.

En su primer trámite constitucional, el texto fue aprobado este miércoles en el Senado, en general y en particular a la vez, tras un debate de apenas 12 minutos, por 25 votos a favor, dos en contra y una sola abstención -del UDI David Sandoval-.

Esta propuesta "significa que no hay igualdad ante la ley, o sea, los que hacen bien la pega y postulan bien van a ser tratados de igual manera que aquellos que no hicieron bien la pega y no postularon bien", fustigó Kast, quien votó en contra.

"Me parece inaceptable", insistió, comparando la celeridad de esa aprobación con la actuación de los legisladores en otras materias. "Me encantaría ver que el Congreso tenga la misma rapidez para tratar los problemas de las pensiones, de la salud y, por ejemplo, la nueva ley de adopciones, que sigue esperando por más de dos años", emplazó el otrora precandidato presidencial.

El otro voto de rechazo fue del independiente ex RN Juan Castro. Según su juicio, "una ley que se hace para beneficiar a candidatos, no me parece correcto".

"La norma y la ley es para todos, el que no cumple queda fuera, y así debe ser", enfatizó.

RICARDO CELIS DEFIENDE PROPUESTA ALEGANDO CONTRA SERVEL Y TRICEL

La iniciativa, debatida de manera "exprés" en la Cámara Alta, ha sido bautizada como "Ley Celis", en referencia al diputado PPD Ricardo Celis, cuya candidatura a la reelección fue rechazada precisamente por no cumplir la mencionada autorización de cuenta bancaria.

El representante por La Araucanía defiende el proyecto, ya que, según él, se han vulnerado "los derechos políticos y civiles de las personas por parte del Servel y del Tricel, que cambió la jurisprudencia que tenía", alegando que "en muchas ocasiones cuando ocurrió esto, el mismo Servel facilitaba para que esto se resolviera administrativamente".

"Es más, el Servel tiene una plataforma que no responde a los estándares de la democracia hoy día. Hubo un caso en que se ingresó un documento repetido, y la plataforma no advierte a nadie que se está ingresando un documento repetido. ¿Qué estándar tiene el Servel para preservar los procesos democráticos?", reprochó.

La propuesta (ver boletín 14646-06) fue ingresada el pasado miércoles 6 de octubre, a través del Senado, mismo día cuando la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó un proyecto en términos similares (revisa el detalle de la votación y el boletín 14631-06), con la sola diferencia de que abría un nuevo plazo de tres días.

Ahora, tras su aprobación en el Senado, la iniciativa que otorga cinco días para subsanar el incumplimiento administrativo deberá ser votada en la Cámara Baja, en su segundo trámite.