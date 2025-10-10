Jadue pidió al Tricel que lo reintegre a la papeleta

La defensa del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) presentó un recurso de reposición ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) con el objetivo de revertir la decisión que lo excluyó del padrón electoral y, consecuentemente, de su posibilidad de postularse como candidato a diputado por el distrito 9.

La base para el recurso del otrora candidato presidencial radica en la reciente determinación del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que reabrió la investigación del bullado caso "Farmacias Populares".

Esta situación tiene una consecuencia directa y crucial para el exalcalde, ya que se dejó sin efecto la acusación presentada por la Fiscalía contra Jadue y otros involucrados en el caso, quienes en consecuencia dejan de estar en calidad de acusados.

La modificación en su estatus legal es fundamental, dado que el término "acusado" fue una parte central del fallo que inicialmente dejó al militante comunista fuera de la papeleta.

En detalle, esto se sustentaba en el artículo 16 de la Constitución, en su inciso segundo, en el que se indica que el derecho de sufragio se suspende por hallarse la persona acusada por el delito que merezca pena aflictiva, es decir, a más de 3 años. En el caso de Jadue, la Fiscalía había solicitado una pena de 18 años.

Frente a este panorama, el abogado defensor de Jadue, Ciro Colombara, afirmó que "hoy no existe acusación de la Fiscalía" en contra de su cliente, por lo que ya no está acusado y, por ende, "no ha perdido su derecho a sufragio, de acuerdo con la norma constitucional que se invocó por el Tricel".

"Hoy nada impide que sea candidato y confiamos que el Tricel va a resolver de acuerdo a derecho", puntualizó.

La contraparte: Recurso improcedente, plazos cerrados

Sin embargo, no todas las interpretaciones son favorables a la postura de Jadue. Marcelo Brunet, abogado que presentó el recurso contra el exalcalde en representación de Renovación Nacional (RN), sostuvo que "el recurso de reposición es absolutamente improcedente respecto a una sentencia definitiva ejecutoriada".

"La segunda, más importante, lo que está pidiendo el señor Jadue es que se le restablezca su derecho a voto y no su calidad de candidato. Por lo tanto, malamente el tribunal podría concederle aquello", argumentó el jurista.

Otro punto importante son los plazos para inscribir las candidaturas, ya que el cronograma de estas elecciones tenía el 29 de agosto como fecha tope para impugnar los padrones electorales. Además, ya están cerradas las papeletas de los comicios de noviembre.

Esta realidad fue corroborada por la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, quien afirmó que el organismo ya cerró el proceso y que ahora no tienen ningún rol en esta fase judicial.

"El Servicio Electoral ya cerró el proceso, esto (la situación de Jadue) es un proceso que está en el ámbito judicial y, por lo tanto, no corresponde al Servicio Electoral ningún rol al respecto (...) El trabajo del Servel ya ha sido cerrado, publicado y dentro del ámbito judicial, el Servicio Electoral no tiene un rol. Los tiempos ya han sido cerrados para el proceso electoral", enfatizó.

Amparo penal

Además del recurso de reposición ante el Tricel, la defensa de Jadue presentó un amparo en la arista penal, solicitando dejar sin efecto la acusación en su contra, algo que ya había ocurrido en el Tribunal de Garantía.

Este amparo fue revisado por la Corte de Apelaciones de Santiago este jueves, y su resolución quedó en acuerdo para hoy.