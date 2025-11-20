Jara acusa que Kast "es un riesgo para el país" y pide a medios que no cancelen debates

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, hizo un punto de prensa en el Hotel Fundador ubicado en Santiago Centro, donde acusó que su rival José Antonio Kast es "un riesgo para el país" y arremetió nuevamente contra él por restarse de participar en algunos debates.

Medios de comunicación como Mega, Diario Financiero y Radio Bío-Bío organizaban un debate para este domingo, en el cual Jara confirmó su participación, pero Kast descartó acudir al señalar que no tiene contemplado asistir a ninguno que no sea el planificado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) o la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En este escenario, Jara llamó a los referidos medios a que mantengan los debates y las entrevistas planificadas ya que -afirmó- está dispuesta a participar, pese a la ausencia de su contendor republicano.

Los emplazamientos de la aspirante a La Moneda también se extendieron a "Bad Boys", programa del excandidato y sorpresivo tercer lugar en la primera vuelta, Franco Parisi, quien expresó que tanto Jara como Kast deben participar en él y, en caso contrario, no iría ninguno, pues sería "injusto" para el abanderado ausente.



Polémica por jefe de campaña de Jara

Por otro lado, Jara se refirió a la situación de su jefe de campaña, Darío Quiroga, que ha estado en la polémica luego de relevarse nuevos antecedentes sobre él.

Primero, se difundió un video suyo grabado en abril donde califica de "chanta y pobre" a la gente del PDG, además de desacreditar tanto a Franco Parisi -lo acusó de ser de "ultraderecha"- como a su hermana, Zandra Parisi.

Ahora, un artículo de Ex-Ante reveló que Quiroga protagonizó una causa por amenazas y daños, que tuvo como víctima al expresidente de la Federación de Supervisores de Cobre (Fesuc) en Codelco y hoy miembro del directorio de la cuprífera estatal en representación de los trabajadores, Ricardo Calderón.

El reportaje cita datos del Poder Judicial, que apuntan que, en diciembre de 2010, el jefe de campaña de Jara fue a la casa de Calderón, lo insultó y amenazó con golpearlo y matarlo y luego rompió los vidrios de su vehículo con un objeto contundente.

Quiroga fue formalizado y sujeto a la cautelar de prohibición de acercarse a la víctima hasta que Fiscalía ofreció una salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento por un año, manteniendo la medida y exigiendo el pago de una indemnización por los daños. Finalmente, la causa fue sobreseída en 2012.

Jara afirmó que se enteró recientemente de estos antecedentes, pero indicó que tuvo una conversación al respecto con su jefe de campaña y que el tema será tomado en cuenta por ella ante futuras decisiones. Sin embargo, ante las consultas reiteradas sobre si mantendrá a Quiroga, la candidata respondió: "No lo confirmo, ni lo descarto".