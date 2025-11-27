Jara post-debate: "No vine a una pelea a combos"

"Yo no vine a una pelea a combos; yo vine a un debate de ideas", dijo la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, luego de enfrentar este jueves al abanderado de la oposición, José Antonio Kast, en el Foro Social organizado por Radio Cooperativa y el Hogar de Cristo.

Ambos aspirantes a La Moneda coincidieron en que el debate permitió abordar temas sociales no destacados en otros debates, como la pobreza, el microemprendimiento informal y las dificultades de las organizaciones de la sociedad civil, aunque un tenso cruce elevó la temperatura del momento.

El intercambio subió de tono cuando Jara replicó a Kast acusándolo de solo "criticar y nada de construir" y lo increpó directamente por usar una muletilla televisiva ("después de este corte comercial..."), tildando su trato de "irrespetuoso".

Post-debate, Kast atribuyó la reacción de Jara a "las tensiones" en el equipo de la candidata, quien desestimó la crítica personal: "Mire, en general no considero que (el republicano) sea irrespetuoso, sí creo que se pasó de largo y se lo dije".

"Respecto a las tensiones, esto pasa así: cuando alguien no quiere dialogar, siempre busca atacar al otro y eso es lo que hace el candidato Kast. Le preguntan una cosa y ataca y califica al otro. Yo no vine a una pelea a combos; yo vine a un debate de ideas y creo que es importante que en las ideas se conozcan los proyectos para el país, pero además también se conozcan las diferencias", agregó la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana.

"Siento dolores por las injusticias de Chile, no por las palabras de Frei"

Jara también abordó el caso del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), cuya reunión con Kast motivó la suspensión de su militancia en la DC.

La aspirante oficialista, quien en octubre había reconocido que le "dolió" el rechazo de Frei a su candidatura, hoy matizó su postura con foco en los problemas del país.

"Siento dolores por las injusticias de Chile, no por las palabras del presidente Frei, imagínese. Le tengo respeto al presidente, creo que él fue un gran presidente, pero tiene derecho a tener su opinión. Así es la democracia", aseveró.