El ex ministro de Salud Jaime Mañalich lanzó su campaña senatorial por la Región Metropolitana con una pieza propagantística que tiene por escenario la denominada "zona cero" del estallido social: la Plaza Italia y sus alrededores.

Lanzamiento de campaña desde el corazón de Santiago. pic.twitter.com/CeMJsX94Fh — Jaime Mañalich (@jmanalich) September 28, 2021

Mientras las imágenes del spot lo muestran recorriendo y observando el ultra vandalizado acceso a la Estación Baquedano del Metro, el Parque Bustamante y el Cine Arte Alameda, con voz en off el ex secretario de Estado declama: "Esta Plaza es una herida abierta... Como doctor aprendí desde muy temprano que todo esfuerzo vale la pena para que una herida sane. También sé que el proceso de curación no es breve ni fácil".

"Desde el Senado, me comprometo a que Santiago encuentre la paz, a que terminemos con la segregación urbana, cultural y de cuna, para que este lugar sea el símbolo de un reencuentro para el futuro".

Mañalich, que ocupó la cartera de Salud durante los cuatro años del primer Gobierno de Sebastián Piñera y durante un año en "Piñera II" -incluido el periodo más duro de la crisis social- postula a la Cámara Alta como independiente en un cupo de Evópoli, y su lema de campaña es "Hagamos las cosas bien".

En declaraciones recientes ha señalado que -en pos de la paz social- no se opone de plano al proyecto de indulto a los "presos de la revuelta".