El Segundo Tribunal Electoral (TER) de la Región Metropolitana rechazó este sábado el requerimiento de nulidad que presentó el ex PS Miguel Ángel Aguilera tras perder la repetición parcial de las elecciones municipales en San Ramón.

Las votaciones del pasado 11 de julio, que se dieron tras irregularidades en 65 mesas, dieron como ganador al candidato de la DC, Gustavo Toro, quien obtuvo el 26,21 por ciento de las preferencias, frente al 24,59 por ciento de Aguilera.

Tras su derrota, el próximamente ex alcalde de San Ramón presentó un requerimiento para que estas votaciones sean declaradas nulas, ya que -detalló- el proceso está "irremediablemente viciado": acusó acarreo de electores, mala instalación de mesas y actos de intervencionismo electoral.

Finalmente, el fallo del TER informó que las alegaciones de Aguilera fueron desestimadas "por no encontrarse acreditadas, por no configurar vicio electoral o bien por no tener la influencia de hacer variar el resultado de la elección en los términos que preescribe el inciso final del artículo 105".

Aguilera será formalizado este lunes por los delitos de cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.