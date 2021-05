Ossandón se desmarcó de Chile Vamos y admitió que votará por Claudio Orrego

El senador Manuel José Ossandón (RN) se desmarca de Chile Vamos y admitió que este fin de semana votará por el candidato a la Gobernación Regional Metropolitana de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego.

El parlamentario otorgó una entrevista en Radio Pirque, donde se sinceró y señaló que "me van a pegar si digo por quién voto" y admitió, de esta manera, que votará por Claudio Orrego".

Cabe señalar que la candidata a la Gobernación Regional Metropolitana por la coalición de Chile Vamos es Catalina Parot (Evópoli).

Agregando que "no pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando. Lo conozco, es una persona seria, inteligente y sabe lo que hace", acotando que "hay que votar por las personas".

Y se refirió al candidato por esta repartición, pero del Partido Republicano, Rojo Edwards, y señaló que "es muy amigo mío, le tengo un cariño inmenso, pero no me gusta su posición política, se lo dije, no me gustan los extremos, ese fanatismo del Rechazo, no quiero eso".

"Quiero alguien más de centro, más ciudadano", concluyó.