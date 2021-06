Segunda vuelta de gobernadores en RM: La Moneda llama a votar pese a que no hay candidato oficialista

El domingo 13 se realizará la segunda vuelta de Gobernadores en 13 regiones, incluida la Metropolitana, y el Gobierno hizo un llamado a participar aunque habrán dos candidatos de oposición, Karina Oliva (Comunes) y Claudio Orrego (DC).

La intención de La Moneda es que haya una alta participación y por ello se informó que habrá pasaje gratuito en Metro (desde las 07:00 hasta las 21:00 horas) y un refuerzo de buses, según informó la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

El ministro vocero Jaime Bellolio afirmó que el Presidente Sebastián Piñera y su gabinete irá a votar en pleno el domingo, pese a que la candidata de Chile Vamos, Catalina Parot (Evópoli), no pasó a segunda vuelta tras quedar en cuarto lugar en la primera vuelta.

Candidatos piden no presidencializar la elección

En tanto, los candidatos que competirán este domingo para ser cobernador o gobernadora de la Región Metropolitana también hicieron un llamado a votar el domingo y pidieron no relacionar la elección con la carrera presidencial.

"Vayan a votar, todas las elecciones son importante. No dejemos pasar que aquellos que hoy tenemos el derecho a votar ser parte de la voz de quienes también les han sido negadas históricamente, que son los niños y niñas adolescentes", dijo Oliva, candidata del Frente Amplio.

Mientras Orrego, de Unidad Constituyente, expresó que "siempre me he resistido a quienes tratan de transformar esto a una primaria presidencial. Los problemas de esta región no son de derecha o izquierda; son los problemas de la gente de esta región. Después vendrán las primarias y luego la presidencial, pero no mezclemos peras con manzanas".