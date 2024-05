Senado espera votar esta semana el proyecto de elección en dos días

La Sala del Senado espera votar esta semana el proyecto que busca que las elecciones municipales y regionales de octubre se lleven a cabo en dos días para evitar largas filas para los votantes.

La iniciativa, que aún se encuentra en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, determina que el sábado será feriado corriente y el domingo será irrenunciable.

Además, se disminuye la fracción de UF incluida en el reembolso para los candidatos por voto recibido y especifica que la rendición de gastos se debe realizar antes de la elección y no después.

La senadora Luz Ebensperger (UDI) cuestionó que "mis temas más importantes son que no solamente el sábado, sino que el domingo, no sean feriados obligatorios, que se acabe el feriado obligatorio en las primarias, que no tiene ningún sentido, es voluntario y vota poca gente, que no se innove en el tema del financiamiento y de la rendición de cuentas, sino que ambas cosas, si se quiere avanzar en eso, también se haga en la ley de voto obligatorio".

El tema ha estado siendo tratado en una mesa técnica liderada por la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, que también analiza posibles modificaciones en otras leyes similares.

Lobos comentó que "no estamos innovando respecto de ese punto, porque en realidad lo que estamos haciendo al agregar la votación en dos días es no darle ese carácter de irrenunciable o la aplicación de esta restricción al día sábado, que es el que se adiciona para el tema de las elecciones".

"En el proyecto permanente tenemos el tema del voto anticipado y tenemos también una discusión respecto al periodo de dos horas, pasarlo a media jornada, para que los trabajadores y trabajadoras puedan ejercer su derecho a voto, entonces yo creo que ese es un tema que efectivamente podríamos discutir", precisó.

La autoridad destacó que "hay apertura para ver el tema de las primarias, que parece razonable, ya que las primarias son bastante acotadas, como que no hay una proporcionalidad entre el número de personas que participa en una primaria respecto de una provisión de carácter general de la apertura del comercio esos días".

Ya que se trata de una ley orgánica constitucional, esta iniciativa requiere el apoyo de cuatro séptimos de los senadores para su aprobación.