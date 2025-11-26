Sin mencionar a Kast, CPC destacó la propuesta que rebaja los impuestos

"Nosotros vemos con muy buenos ojos las posibilidades de que haya una rebaja de impuestos, y esto no está en ambas candidaturas, solo en una de ellas. Creemos que hemos llegado, después de sucesivas alzas, a impuestos que pagan las empresas que son muy altas y hemos perdido competitividad respecto de otros países".

De esta manera, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró este miércoles -sin nombrarlo de manera directa- la propuesta del candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, de bajar los impuestos a las empresas en caso de llegar al Palacio de La Moneda.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la ingeniera comercial afirmó que el panorama económico de Chile para los próximos cuatro años es una de las principales preocupaciones del sector empresarial, enfatizando la importancia de las propuestas que marquen una senda de crecimiento dinámico y estabilidad.

Destacó que, a pesar de las diferencias, existe un "factor común" positivo en las candidaturas de Kast y Jeannette Jara (oficialismo y DC): "Retomar el crecimiento económico y el empleo, que ha estado muy debilitado en los últimos años, y también el tema de la seguridad".

Para lograrlo, la CPC subrayó la relevancia de medidas concretas, como la simplificación de "la tramitación de permisos para sacar adelante nuevos proyectos de inversión".

La bullada rebaja a los impuestos

Una de las propuestas que el mundo empresarial observa con "muy buenos ojos" es la rebaja de impuestos, un punto en el que Jiménez marcó una clara diferencia entre las campañas: "Esto no está en ambas candidaturas, está en una de ellas", señaló Jiménez, refiriéndose implícitamente a la propuesta de la carta republicana.

La postura de la CPC se fundamenta en la creencia de que Chile ha llegado a un punto donde "hemos perdido competitividad respecto de otros países" debido a "sucesivas alzas de impuestos que pagan las empresas", cuestionó la líder empresarial.

Este factor incide directamente en la atracción de capitales, ya que "las inversiones de alguna manera buscan donde tienen condiciones más atractivas para realizarse", y el país "ha perdido competitividad" en ese sentido.

La reducción impositiva, una bandera que la CPC ha impulsado por dos años, es vista como una "buena propuesta" compartida por varias candidaturas.

Las preocupaciones del sector empresarial

Sin embargo, Jiménez también advirtió en Cooperativa que existen preocupaciones en el sector empresarial. Entre ellas, un potencial "exceso de expectativas" y el riesgo de medidas que puedan "rigidizar aún más el mercado laboral".

La presidenta de la CPC aludió a los "aumentos importantes en salarios mínimos más allá del crecimiento de la productividad", lo que ha contribuido a que el mercado laboral no logre disminuir "tasas de desempleo sobre el 8% hace casi tres años".

La necesidad de "dar las certezas necesarias para generar también con eso mucho mayor empleo y oportunidades" es una constante en el discurso de la líder de la CPC, que finalmente instó a la ciudadanía a informarse más allá de las consignas superficiales de los debates políticos.