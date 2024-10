Visibilidad de Amarillos en medios: "Aportamos la calidad de nuestra opinión"

Tras los comicios municipales y regionales del pasado fin de semana, el vicepresidente de Amarillos por Chile, Isidro Solís, afirmó este martes en El Primer Café que la presencia de su colectividad en los medios no se debe solo a su tamaño o resultado electoral, sino a "la calidad" de sus ideas y su capacidad para contribuir al debate político.

"Tengo la impresión de que el aporte que nosotros hacemos es la calidad de nuestra opinión. Nosotros tenemos una capacidad de hacer planteamientos y, por lo tanto, de estar en los medios. Todavía no somos una fuerza electoral, eso es cierto, pero la verdad no se establece finalmente por mayorías o minorías y, por lo tanto, la calidad del mensaje también juega un rol", señaló el abogado y exmilitante radical.

Solís destacó que, a pesar de tener solo un año de existencia y no estar constituidos en todo el país, el pacto Centro Democrático, formado por Amarillos y Demócratas, logró sacar 70 concejales y casi 470.000 votos en todo el país, con un promedio del 7% en las zonas donde compitieron.

"No se puede sacar del análisis de nuestros resultados nuestra historia vital. Somos fuerzas que tenemos prácticamente un año de existencia. Todavía no estamos constituidos en todo el país, por lo tanto, nosotros no podemos participar en la elección en lugares muy importantes como la Región Metropolitana, donde no estamos constituidos. No participamos en, al menos, la mitad del universo electoral, pero con todo eso el pacto sacó 70 concejales. No se olviden de que el Partido Republicano, que ha sido una estrella emergente, en su primera elección (en 2021) no sacó ningún alcalde, solo sacó nueve concejales", indicó el exministro de Justicia.

Y enfatizó que "la diferencia entre un éxito y un fracaso en política está medida básicamente por la concordancia entre el objetivo y el resultado. Nosotros no esperábamos resultados espectaculares y, por lo tanto, estamos contentos con lo que sacamos (...) Nos habría gustado más, por cierto. A todo el mundo siempre le gusta más".