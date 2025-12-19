Monckeberg: No hay que creer que el 58% adhiere a la ideología de Kast

El exministro Cristián Monckeberg (RN) afirmó en El Primer Café de Cooperativa que si bien el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial fue muy contundente, no es correcto pensar que toda la gente que votó por él se sienta interpretada ideológicamente por el Presidente electo.

"No se puede creer que el 58% se siete representado ideológicamente por Kast. Hay mucha gente que se siente más representado por lo que promueve Kast acerca de los problemas que vive el país, que es algo diferente", expuso el expresidente de Renovación Nacional.

"Kast tendrá una raíz ideológica en Jaime Guzmán, que me merece todos los respetos, pero me quedo con el discurso del domingo. A lo mejor el país tiene que avanzar a menos estridencia y parafernalia. Y más allá de la raíz ideológica de Kast, me quedo con los primeros pincelazos que da a la ciudadanía", añadió sobre la cercanía que se le atrubuye a Kast con el fundador de la UDI.

También planteó que "es buena la alternancia en el poder, pero no es buena como se da en Chile, porque se da una alternancia basada en la disconformidad con el Gobierno anterior. La continuidad de los primeros años de la Concertación y con una buena oposición permitió un ciclo virtuoso para Chile".

Finalmente abogó porque "los cuatro partidos importantes, que son RN, UDI, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario deben sumarse al Gobierno". Y celebró que "entramos en una fase más normal, sin elecciones permanentes, lo que permite construir una coalición para generar una acción del Gobierno y la construcción de una futura coalición que permita traspasar la banda a alguien del sector".