Cadem Presidencial: Joaquín Lavín gana en todos los escenarios

La encuesta semanal N°355 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la quinta y última semana de octubre, tuvo foco en la carrera presidencial post Plebiscito y aseguró que, al día de hoy, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), "gana en todos los escenarios".

Según el sondeo, en disputas cara a cara, Lavín alcanzar un promedio de 33 por ciento de intención de voto, superando a Beatriz Sánchez (31 por ciento), Daniel Jadue (28 por ciento).

Más atrás, enfrentados a Lavín, quedarían Francisco Vidal (24 por ciento), Marco Enríquez-Ominami (23 por ciento), Heraldo Muñoz (22 por ciento), Ximena Rincón (23 por ciento) y José Miguel Insulza (18 por ciento).

La Cadem Presidencial también afirmó que el alcalde de Recoleta vencería a todos los actuales candidatos, pero perdería tanto con el alcalde de Las Condes como con Evelyn Matthei.

En términos generales, Lavín (6%, -1pto) y Daniel Jadue (6%, -1pto) "se mantienen empatados en preferencias espontáneas", seguidos de Evelyn Matthei (4%, -1pto), José Antonio Kast (3%), Franco Parisi (2%, +1pto), Michelle Bachelet (2%, +1pto), Beatriz Sánchez (2%, +1pto), Francisco Vidal (2%), Pamela Jiles (2%, +1pto), Heraldo Muñoz (1%), Manuel José Ossandón (1%) y Felipe Kast (1%).

No obstante, un mayoritario 60 por ciento "no sabe, no responde" a esta pregunta.

Respecto a las expectativas, independiente de las preferencias, el 12 por ciento (-4pts) cree que Joaquín Lavín será el próximo presidente de Chile. Le sigue más de lejos Daniel Jadue (7%, -1pto), Evelyn Matthei (2%, -2pts), Francisco Vidal (2%), Heraldo Muñoz (2%), Beatriz Sánchez (2%), José Antonio Kast (1%), Franco Parisi (1%), Pamela Jiles (1%), 6% (-1pto) otro y 64% (-1pto) no sabe, no responde.

Aprobación presidencial

Finalmente, en la quinta y última semana de octubre, el 18 por ciento aprueba y el 73 por ciento desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, "sin cambios significativos con respecto a las semanas anteriores".