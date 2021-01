Encuesta Criteria da empate técnico entre Jadue y Jiles entre presidenciables de oposición

Daniel Jadue y Pamela Jiles obtienen un empate técnico en unas eventuales primarias presidenciales de la oposición, según arrojaron los resultados de la Encuesta Criteria dados a conocer este jueves.

De acuerdo a la medición, si las primarias fueran el próximo domingo, un 25 por ciento de los militantes de izquierda apoyarían al alcalde de Recoleta y posible carta comunista a La Moneda, Daniel Jadue, mismo porcentaje que marcó la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles.

Más abajo aparece el alcalde de Valparaíso y ex integrante del Frente Amplio, Jorge Sharp (17 por ciento), la ex candidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez (16 por ciento) y el senador independiente y también ex candidato presidencial Alejandro Guillier (13 por ciento).

Los precandidatos de Unidad Constituyente aparecen más abajo en el listado, como Francisco Vidal (12 por ciento), Heraldo Muñoz (9 por ciento) y Ximena Rincón (7 por ciento).

Carrera presidencial

En relación a una primera vuelta presidencial, incluyendo a candidatos de todos los sectores, un 12 por ciento apoya a Jadue, mientras que un 11 por ciento se inclina por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI).

En un tercer lugar está la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), con un 9 por ciento de las preferencias, seguida por el ex ministro y ex presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, con un 7 por ciento, misma cifra que arroja Pamela Jiles.

La encuesta fue realizada entre el 30 de diciembre y el 5 de enero a través de un panel online, con la participación de 1.550 personas.

Agenda Criteria Diciembre 2020 by Cooperativa.cl on Scribd