Cadem: Aprobación de Kast cae al 41% y Mara Sedini es la ministra peor evaluada del gabinete

La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló este domingo que el Presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída en el respaldo ciudadano y que la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, es la peor evaluada del gabinete.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del Mandatario bajó un punto porcentual y cayó al 41%. En tanto, su desaprobación aumentó tres puntos y alcanzó el 53%.

De esta manera, el exrepiublicano finalizó abril con un promedio del 42% de aprobación, lo que representa una caída de nueve puntos respecto del mes anterior.

En cuanto al gabinete, la encuesta Cadem dio cuenta que la ministra vocera, Mara Sedini, anotó una caída de 18 puntos en un mes y su aprobación llegó al 24%, siendo la peor evaluada del gabinete.

Entre los cinco ministros peor evaluados también figura Jorge Quiroz (Hacienda), con un 39% de aprobación; Judith Marín (Mujer), con un 38%; Natalia Duco (Deportes), con 36%; y Trinidad Steinert (Seguridad) también con 36%.

En contraparte, entre los mejor evaluados se encuentra el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, que llegó al 58% de aprobación; seguido por la ministra de Salud, May Chomali, con un 56%, e Iván Poduje (Vivienda), que obtuvo un 55% de apoyo.

Cadem by Radio Cooperativa