Cadem: Respaldo al Presidente Kast disminuye y su desaprobación supera el 50%

La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló este domingo una caída en el respaldo ciudadano a la gestión del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del Mandatario descendió a 43%, lo que representa una baja de cuatro puntos respecto de la medición anterior; mientras que la desaprobación alcanzó el 51%, marcando una mayoría crítica hacia la gestión.

En cuanto al gabinete, se dio cuenta que los ministros Mara Sedini (Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda) aparecen como los peor evaluados con un 42% y un 44%, respectivamente.

Por contraparte, May Chomali y Francisco Pérez Mackenna destacan como las figuras con mayor respaldo ciudadano.

Alza de las bencinas y escenario económico

Otro punto abordado por Cadem fue la bullada alza en los precios de los combustibles. En ese ámbito, un 60% de los encuestados considera que la medida era evitable, mientras que un 72% señala que habría sido preferible aplicarla de manera gradual.

Además, la percepción sobre la situación económica del país también registra variaciones.

Solo un 25% cree que el gobierno tiene razón al sostener que el Estado enfrenta un escenario crítico, cifra que disminuye en comparación con el 33% registrado en la medición anterior.

Cadem 29 de marzo by Radio Cooperativa