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Tópicos: País | Presidente Kast

Cadem: Respaldo al Presidente Kast disminuye y su desaprobación supera el 50%

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

El último sondeo de Plaza Pública muestra que la valoración positiva del Mandatario experimentó una baja de cuatro puntos porcentuales.

El informe también destaca una valoración negativa significativa para dos ministros clave: Mara Sedini y Jorge Quiroz.

Cadem: Respaldo al Presidente Kast disminuye y su desaprobación supera el 50%
 ATON (archivo)

En tanto, un 60% de los encuestados manifestó que el aumento en los valores de las bencinas podría haberse evitado.

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La última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló este domingo una caída en el respaldo ciudadano a la gestión del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del Mandatario descendió a 43%, lo que representa una baja de cuatro puntos respecto de la medición anterior; mientras que la desaprobación alcanzó el 51%, marcando una mayoría crítica hacia la gestión.

En cuanto al gabinete, se dio cuenta que los ministros Mara Sedini (Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda) aparecen como los peor evaluados con un 42% y un 44%, respectivamente.

Por contraparte, May Chomali y Francisco Pérez Mackenna destacan como las figuras con mayor respaldo ciudadano.

Alza de las bencinas y escenario económico

Otro punto abordado por Cadem fue la bullada alza en los precios de los combustibles. En ese ámbito, un 60% de los encuestados considera que la medida era evitable, mientras que un 72% señala que habría sido preferible aplicarla de manera gradual.

Además, la percepción sobre la situación económica del país también registra variaciones.

Solo un 25% cree que el gobierno tiene razón al sostener que el Estado enfrenta un escenario crítico, cifra que disminuye en comparación con el 33% registrado en la medición anterior.

Cadem 29 de marzo by Radio Cooperativa

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