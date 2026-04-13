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Kast se reunió por segunda vez con su gabinete completo

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, lideró el segundo consejo de gabinete de su período este lunes 13 de abril en La Moneda, con miras a la presentación del proyecto de ley "misceláneo" con que el gobierno pretende abarcar diversos aspectos de su plan de acción, partiendo por la "irrenunciable" rebaja a los impuestos corporativos.

El Mandatario ya anunció que este miércoles se dirigirá al país en la primera cadena voluntaria de radio y televisión desde su asunción, el 11 de marzo pasado.

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