Perú: Cientos de miles de fieles peregrinaron a Chiclayo para asistir a misa del papa León XIV
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Cientos de miles de fieles peregrinaron este viernes hasta las Pampas de Pimentel, en el norte de Perú, para participar en una misa del papa León XIV, en el marco de su gira por Latinoamérica.
La ceremonia estaba programada para las 10:30 horas locales, pero numerosos asistentes comenzaron a llegar desde la noche del jueves, algunos incluso acampando en el lugar. Desde las 4:00 de la madrugada se registraba un intenso movimiento de peregrinos hacia la explanada, ubicada a 15 kilómetros de Chiclayo, ciudad donde el pontífice fue obispo durante ocho años.
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