Frente Amplio: Hasta que nos diga lo contrario, Beatriz Sánchez es nuestra candidata presidencial

Los primeros días de enero serían claves para el Frente Amplio, pues se espera que entonces su ex candidata presidencial Beatriz Sánchez diga si será o no parte de la próxima carrera a La Moneda, entre voces que apuntan a que ella declinó la posibilidad para postular a la Convención Constitucional.

De momento, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, señaló que "hemos sido respetuosos de los tiempos que ella nos ha planteado, porque entendemos que es una de las figuras más importantes del Frente Amplio".

"Si ella decide ser la candidata presidencial la vamos a apoyar, y si decide ser candidata a convencional, el Frente Amplio va a tener una primaria. Si es convencional o legal, va a depender del camino que vamos a ir recorriendo junto a otras fuerzas políticas", anticipó.

Sobre un eventual paso al costado de la ex abanderada, el timonel reconoció que "aún no nos hemos puesto en esa posición, estamos esperando la respuesta de Beatriz, hasta que nos diga lo contrario ella es nuestra candidata presidencial; de lo contrario, evaluaremos la posibilidad de levantar una candidatura desde Comunes".

EVALÚAN SUMARSE A LA PRIMARIA DE LA EX CONCERTACIÓN

Por el momento, hay consenso entre los partidos que conforman la coalición de levantar una candidatura propia, con la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, asegurando que sus acercamientos con el Partido Comunista no implican favorecer automáticamente a su carta, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

"Lo que hemos hecho hoy día con Chile Digno es confluir en un acuerdo electoral para efectos de la Convención Constituyente; respecto de la presidencia no nos hemos cerrado, y de hecho nos hemos mostrado abiertos a la generación de una primaria de oposición, de todas las fuerzas transformadoras", explicó, agregando que "generar una primaria con una sola coalición política distinta al Frente Amplio a mí no me hace ningún sentido".

La diputada remarcó que "el Frente Amplio va a tener una candidatura presidencial, y bueno, tendremos que decidir allí si luego esa candidatura va o no a primarias del conjunto de la oposición", que en el caso de los postulantes del pacto Unidad Constituyente se efectuarán el 4 de julio.

A la espera de la decisión de Sánchez, ya corre como precandidato del bloque el diputado de UNIR Marcelo Díaz, quien calificó como "evidente y una necesidad que el Frente Amplio tenga una candidatura presidencial propia para expresar con fuerza la identidad de su proyecto".

De esta forma, según el ex ministro, se haría patente "lo que nos parece que es fundamental: el acuerdo más amplio posible de todas aquellas fuerzas que compartan un propósito transformador".

"Si eso significa una primaria con otras fuerzas lo tendremos que resolver en su momento, pero lo que está claro es que el Frente Amplio debe disputar el liderazgo presidencial con una carta propia", insistió.