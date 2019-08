Gabriel Boric contó que está escribiendo un libro

El diputado frenteamplista Gabriel Boric (Convergencia Social) contó a El Mercurio que está trabajando en la elaboración de un libro destinado al diálogo y el encuentro de los actuales jóvenes de izquierda con las generaciones políticas anteriores.

"Estoy escribiendo un libro sobre cómo vincular a las generaciones políticas de los 2000 con las generaciones que emergen de los años anteriores. Nosotros no partimos de cero ni inventamos la rueda, estamos imbricados en la historia de la izquierda chilena, pero creo que ha faltado un trabajo por parte de nuestra generación (...) para buscar ese encuentro, que yo lo llamo encuentro intergeneracional", explicó Boric.

"He conversado con Luis Maira, Jorge Arrate, Jaime Gazmuri... Espero tener una conversación más profunda con Carmen Hertz, si es posible con Mireya Baltra, con gente del mundo que no está en la política contingente, sino que con quienes están involucrados en el arte político; estoy pensando en Lotty Rosenfeld", detalló.

El parlamentario apuntó que "hay una cuestión interesante, porque la generación de (Carlos) Altamirano, (Clodomiro) Almeyda, Patricio Aylwin, Radomiro Tomic, Anselmo Sule, en su mayoría eran puros hombres en esa época, pero también estaba María Elena Carrera y otra generación, que es la de Arrate, Maira, Gazmuri, Oscar Guillermo Carretón, Ricardo Núñez, el mismo Ricardo Lagos... Esa generación que era joven antes del golpe y producto del exilio y la crisis rompió el vínculo".

"Nosotros nos formamos con mucha intuición, por lo que a mí me interesa recuperar ese diálogo con las generaciones anteriores, porque tenemos mucho que aprender de ellos. La política no se inventa sola. También he conversado con Genaro Arriagada, no porque esté de acuerdo con él, sino que es interesante conversar con gente que tiene otras visiones", agregó.

A excepción de Boric, los otros tres principales dirigentes estudiantiles universitarios de los años 2011-2012 publicaron libros de su autoría durante esa época: Camila Vallejo lo hizo con "Podemos cambiar el mundo", 2012; Giorgio Jackson con "El país que soñamos", 2013; y Francisco Figueroa con "Llegamos para quedarnos" (2012).

¿Tiene Beatriz Sánchez "voluntad" de ser candidata de nuevo?

En la entrevista con El Mercurio, Boric también comentó brevemente el tema presidencial, y dijo que "sería una irresponsabilidad" que la ex Nueva Mayoría levantara a Michelle Bachelet como candidata por tercera vez.

"Imagino que ella (Bachelet) no está pensando en eso y sería una irresponsabilidad y un tapón a la emergencia de nuevos liderazgos el repetir tres veces a la misma persona, independiente del liderazgo que ella tiene a nivel mundial. Pero es un problema del PS", razonó.

Consultado por si Beatriz Sánchez es la mejor carta presidencial del Frente Amplio, respondió que "en la vida uno no puede transformar a las personas en objetos a disposición, y siempre hay un grado de voluntad personal que es fundamental".

Sin perjuicio de ello, "Beatriz está en las mejores condiciones, porque ha recorrido Chile ya varias veces y ha hecho un trabajo intenso de fortalecimiento del Frente Amplio en los diferentes territorios. Ella está en las mejores condiciones para asumir el desafío", sostuvo.