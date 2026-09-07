Kast vincula el "desánimo" ciudadano con el alto desempleo

El Presidente José Antonio Kast reconoció que en su Gobierno "todavía hay un tema que no se ha podido solucionar: el desempleo", y vinculó la problemática con el "desánimo" percibido en la ciudadanía.

En entrevista con Radio ADN, el Mandatario expresó que siempre "ve el vaso medio lleno" y que Chile atraviesa una etapa de "recuperación y esperanza" económica, al destacar avances en la inversión, recuperación institucional y confianza, además de la conversión en ley de su megarreforma.

No obstante, "hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el tema del desempleo", reconoció, además de sostener que la tasa -hoy en 9,5% según el INE- se arrastra desde hace varios años.

Sobre el desarrollo económico, que en julio arrojó un desolador -1,5%, Kast atribuyó parte de la problemática a la baja inversión y al gasto público de los años anteriores, pero defendió que las medidas adoptadas durante sus primeros seis meses (entre ellos el programa "Modo Empleo") comienzan a generar condiciones para una recuperación.

Además, el Presidente estimó que "a final de año ya se va a ver reflejado" el efecto de la megarreforma en la cesantía, mientras que su impacto "ya se está viendo a nivel de solicitudes de inversión. En los primeros seis meses tenemos un récord", aseguró.

"Esto viene de años, entonces, hay un desempleo casi estructural en nuestro país de casi un millón de personas. Por lo tanto, no es de un día para otro, pero las bases que se están instalando van a permitir que esas inversiones vayan generando gran cantidad de empleo", sostuvo.