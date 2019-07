Maite Orsini: Le he preguntado varias veces a mi mamá por qué no me abortó

La diputada del Frente Amplio Maite Orsini participó en el programa "La Divina Comida", de CHV, donde contó que su madre la tuvo con apenas 16 años y que, por lo mismo, le ha preguntado en varias oportunidades por qué no optó por el aborto.

Orsini, defensora del aborto libre en Chile, compartió en el estelar con la actriz Malucha Pinto, el cantante argentino Pablo Ruiz y el humorista Gigi Martin.

En ese contexto, y según recoge La Segunda, la diputada relató que sus padres "se conocieron en 'Sábado Gigante', en la sección 'Solteras sin Compromiso'. En un concurso mi papá ganó como el más 'mino' y mi mamá también. Los juntaron y se ganaron una cita. Salieron, se gustaron y se pusieron a pololear. Como al año y medio llegué yo... mi mamá me tuvo a los 16".

Orsini comentó que la maternidad a esa edad "fue muy difícil en esa época" para su madre. Ante ello, Pablo Ruiz le preguntó si su madre, la actriz Maite Pascal, había pensado en abortar.

"Yo le he preguntado varias veces: '¿Por qué no me abortaste?'", reveló ella asegurando que su madre le ha respondido que nunca lo pensó".

"'Nunca se nos pasó por la cabeza, ni a tu papá ni a mí. Nunca lo pusimos sobre la mesa, cuando supimos que íbamos a ser papás dijimos vamos pa' delante'", relató Orsini quien añadió que sus padres "se fueron a vivir juntos, se casaron, se separaron, se volvieron a casar y se volvieron a separar".

En el marco de las separaciones de sus padres, narró que vivía "de un lado para el otro. Viví primero con mi papá. Cuando se separaron, mi mamá se fue a vivir a una comunidad, súper bonita. Mi papá un poco escéptico de este lugar no tenía muchas ganas, pero finalmente terminé yéndome allí, donde viví hartos años".

"Después, en la adolescencia, comencé yo con el muñequeo, me peleaba con mi mamá y le decía 'me voy donde mi papá'. Me iba y mi papá me recibía feliz. Me quedaba con él, no sé, un año, me aburría y me iba donde mi mamá. Y me pasé de una casa en otra hasta los 18, cuando me fui a vivir sola", explicó.