Claudio Arqueros, director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, consideró "de sentido común" la propuesta del Presidente Sebastián Piñera para reducir el número de parlamentarios. El militante UDI dijo que la reforma que eliminó el binominal y aumentó su cantidad "no ha mejorado la representatividad ni la gobernabilidad" en el Congreso, y tampoco ha elevado el nivel del debate legislativo: "A vuelo de pájaro me acuerdo de un diputado vestido de murciélago… Hay parlamentarios elegidos con un 1 ó 2 por ciento que no tienen idea de lo que votan y que hablan a garabatos dentro del Congreso", ejemplificó.

