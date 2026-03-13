Gobernador Orrego y delegado Codina acuerdan plan para la Región Metropolitana

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se reunió este viernes con el nuevo delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, para abordar los principales desafíos de la capital y definir una agenda conjunta en seguridad, gestión urbana y espacios públicos.

Tras el encuentro, ambas autoridades destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones para enfrentar problemáticas que afectan a distintos sectores de la ciudad, entre ellas el comercio ambulante, las incivilidades y la recuperación de barrios emblemáticos de Santiago.

"Hemos acordado con el nuevo delegado que uno de los primeros focos de trabajo conjunto será la recuperación del barrio Mapocho–La Chimba, donde trabajaremos con distintos municipios para mejorar la seguridad, ordenar el comercio ambulante y recuperar los espacios públicos de este sector emblemático de la capital", señaló Orrego.

Por su parte, el delegado presidencial Germán Codina subrayó: "Hoy lo que estamos haciendo es tratar de construir puentes. Es importante que las autoridades trabajemos de la mano, codo a codo, para responder a los problemas que afectan a los vecinos", afirmó.

Durante la reunión, ambas autoridades también acordaron establecer una agenda de trabajo permanente, que incluirá encuentros mensuales entre las instituciones para coordinar acciones, compartir información y avanzar en proyectos e inversiones destinadas a la Región Metropolitana.