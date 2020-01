Hamilton y Narea ya juntan firmas para su nuevo partido, "Con Todxs"

El médico James Hamilton y el músico Claudio Narea comenzaron este jueves con la recolección de firmas para la formación de su nuevo partido político, "Con Todxs"; luego de presentar ayer su renuncia al recién presentado "Partido por la Dignidad".

Junto al Castillo del Parque Forestal, Hamilton y Narea recibieron entre las 18:00 y las 20:30 horas a las personas interesas en apoyar su iniciativa, lanzada de cara al proceso constituyente.

Quisiera invitar a firmar por el nuevo partido "CON TODXS" hoy entre las 18:00 y 20:30 al costado del café forestal, frente al Bellas Artes , llevar fotocopia de carné y chequear en https://t.co/XJBRoAUQ4M que no están inscritos en otra colectividad , GRACIAS a los que confían pic.twitter.com/1sAMledG9D

Todo listo y dispuesto en Parque Forestal para hacerse parte en el Partido @contodxs . Seamos el cambio que queremos para nuestro país. No más corrupción, no más abusos, no más malas prácticas. Vivir con dignidad es un derecho para todos. @JamesHamiltonCL @raizti pic.twitter.com/0CVV6eFRzK