Kast encabeza cónclave en Cerro Castillo en antesala del anuncio de la ley miscelánea

El Presidente José Antonio Kast encabezará este martes, desde las 20:00 horas, un cónclave con dirigentes oficialistas y parlamentarios en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en el marco de una semana clave para el despliegue político del Ejecutivo.

La cita tiene como objetivo alinear al sector en torno a las principales prioridades del Gobierno, con especial énfasis en la denominada ley miscelánea, también conocida como proyecto de reconstrucción.

Se trata de una iniciativa que agrupa más de 40 medidas de distinta naturaleza, abarcando áreas como reconstrucción, seguridad, permisología y tributación, y que el Ejecutivo busca posicionar como uno de los ejes centrales de su agenda.

Según lo previsto, este miércoles el Mandatario presentará formalmente el proyecto, el que será complementado con una cadena nacional durante la noche, emitida desde el mismo recinto en Viña del Mar.

La agenda del miércoles incluirá además un desayuno con el Partido Nacional Libertario, colectividad que no forma parte del oficialismo, pero que ha evidenciado cercanía con el Gobierno.