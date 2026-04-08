Ley de Reconstrucción: Gobierno define si enviar un proyecto misceláneo o dividirlo

El Gobierno se encuentra en un momento clave de cara a definir el momento y la técnica legislativa para presentar el anunciado proyecto de reconstrucción y reactivación económica, que contempla más de 40 medidas que incluyen una reforma tributaria con rebajas de impuestos a grandes empresas.

Fue ayer cuando el comité político en La Moneda informó que el Ejecutivo decidió postergar el ingreso al Congreso de la iniciativa, en medio de críticas parlamentarias por su viabilidad y tramitación.

En ese contexto, han surgido dos estilos diferentes respecto a la estrategia a adoptar. Por un lado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuesta por una "ley miscelánea" que agrupe todas las iniciativas.

En tanto, la dupla del ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y el titular de la Segpres, José García Ruminot (RN), ha mostrado mayor flexibilidad para agilizar la tramitación del proyecto, que también incluye límites para acceder a beneficios sociales como la gratuidad.

Poduje apoya proyecto misceláneo

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, manifestó su apoyo "a la decisión que tomó el Gobierno de presentarlo como está presentado, y esperemos que salga cuanto antes porque necesitamos los recursos para poder reconstruir en Biobío".

Desde el oficialismo, la diputada Flor Weisse (UDI) respaldó a Quiroz y señaló que "si bien el proyecto aborda distintas materias, todas ellas están entrelazadas entre sí y responden a un mismo objetivo, que es impulsar la reactivación económica y laboral de nuestro país. Me parece que lo más responsable es que esta tramitación se realice de manera conjunta".

Desde la oposición, la diputada Priscilla Castillo (DC) se mostró contraria a una ley miscelánea: "No estamos de acuerdo. (La estrategia) no facilita el trabajo legislativo; al contrario, te pone en una actitud a la defensiva. Lo que tenemos que hacer es que todas las medidas se puedan conversar en una mesa y no estar con una predisposición a rechazar el proyecto".

Debate por la rebaja de impuestos

Uno de los puntos más controversiales del proyecto ha sido la rebaja tributaria a las grandes empresas, medida fuertemente defendida por el Ejecutivo para impulsar el crecimiento económico, mientras que la oposición advierte que habrá una menor recaudación fiscal.

Este miércoles, en la Comisión de Hacienda del Senado, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sugirió evaluar con rigor cualquier medida que incluya rebaja de impuestos, en el marco de la sostenibilidad financiera del país.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, hizo un llamado al Gobierno "a escuchar la recomendación y que no tratemos de ganar una (parlamentaria) discusión por dos votos más allá, dos votos más acá, porque lo que está en juego es mucho: tratar de tener un diagnóstico y un acuerdo amplio".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, insistió en que "el tema de la rebaja tributaria es fundamental para devolver los incentivos a la inversión, pero hay que verlo en el contexto conjunto de todas las iniciativas que vamos a presentar".

"Nunca hemos pensado que sea la única 'bala de plata', hay una serie de otros elementos. No quisiera adelantar la discusión porque no hemos presentado el proyecto todavía", concluyó.