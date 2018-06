La RAE salió a responder a la concejala de Colina por el uso de "eso"

La concejala de Colina, Soledad Vial Cummins (RN), protagonizó una polémica artificial en redes sociales con el periodista Daniel Matamala por el uso de un tilde en la palabra "eso".

Todo comenzó cuando Matamala hizo una editorial sobre La Polar y Vial lo acusó de "ser activista de izquierda" y de haber echado a perder el periodismo en Chile. En medio del debate por Twitter, el conductor de CNN le corrigió por usar "éso" en uno de los tuiteos.

Esa fue sólo la chispa que encendió un debate ortográfico, sin mucho sentido: esto y eso no llevan acento gráfico.

"Es común que cuando la izquierda se queda sin argumentos, comienza a atacar con la ortografía. En este caso, al periodista de izquierda, Daniel Matamala, que informa, opina y hace editorial de CNN. Le salió el tiro por la culata, porque desconoce la regla de los deícticos", escribió Vial, sin mucha prolijidad en las comas.

Posteriormente, la concejala insistió en el uso del tilde en "éso", poniéndole su nombre a un texto de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) sobre los acentos diacríticos.

La RAE no dejó lugar a dudas: "Es incorrecto escribir «eso» con tilde. Los demostrativos neutros «esto», «eso», «aquello» no llevan tilde diacrítica porque siempre son pronombres y no pueden interpretarse como determinantes, por lo que no hay riesgo de ambigüedad".

Además, le respondió directamente a Vial por su texto "Para usar el logo de la RAE debe ponerse en contacto con comunicacion@rae.es ya que el texto puede confundir a los lectores".

Ante el peso de las evidencias, Vial se rindió, aunque no quisio perder sola: "Linda, ya reconocí que no escribiré más "eso" con tilde. Pero Matamala aún no reconoce por qué dice que palabra "desvalidar" no existe".

Las pruebas:

#RAEconsultas Es incorrecto escribir «eso» con tilde. Los demostrativos neutros «esto», «eso», «aquello» no llevan tilde diacrítica porque siempre son pronombres y no pueden interpretarse como determinantes, por lo que no hay riesgo de ambigüedad. — RAE (@RAEinforma) 25 de junio de 2018

Para usar el logo de la RAE debe ponerse en contacto con comunicacion@rae.es ya que el texto puede confundir a los lectores de este texto con un comunicado o texto oficial de la RAE, algo que no es. Le rogamos que retire el logo de su texto para no generar más confusión. Gracias. — RAE (@RAEinforma) 25 de junio de 2018