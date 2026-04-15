Libertarios piden rebajar a 15% el impuesto corporativo

El Partido Nacional Libertario, del excandidato presidencial Johannes Kaiser, se reunió con el Presidente José Antonio Kast en el Cerro Castillo para socializar el proyecto de Reconstrucción Nacional que se presentará en el Congreso en los próximos días.

En la instancia, los libertarios expresaron una visión más radical de la rebaja al impuesto corporativo, incluida en las más de 40 medidas del paquete anunciado por el Ejecutivo, y apuntaron a una rebaja del 15%.

El Gobierno propone disminuir de 27 a 23 % el impuesto al empresariado.

La senadora Vanessa Kaiser sostuvo que "nos gustaría que se rebajara mucho más todavía el impuesto a las grandes empresas. Necesitamos inversión, necesitamos trabajo y necesitamos desarrollo. Y, por lo tanto, ahí donde la izquierda dice que es el punto débil, para nosotros al revés: creemos que es muy importante que se rebaje aún más el impuesto a las grandes empresas".

Igualmente, arremetió contra la denominada centro derecha: "Chile Vamos tiene su impronta; por algo es que la derecha hoy día está representada por un gobierno de republicanos y que el otro candidato que salió fortalecido en las últimas elecciones fue la derecha de los Nacional Libertarios".

Asimismo, los libertarios propusieron una rebaja sustancial a las contribuciones de la primera vivienda, no solo para adultos mayores, como lo plantea el Ejecutivo.